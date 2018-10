Allerta Meteo Estofex, il maltempo si sposta sul Tirreno: allarme nubifragi, grandinate e tornado al Sud

Allerta Meteo – Dopo una notte da incubo in Sardegna a causa del vento e delle forti precipitazioni e il maltempo che ha colpito Piemonte e Liguria con piogge torrenziali e tornado, Estofex (European Storm Forecast Experiment) prolunga l’allarme per il Mediterraneo e in particolare per il Mar Tirreno. Ecco la situazione delineata in Europa.

Un blocco sull’Europa orientale è affiancato da una depressione atlantica. Inserite in un flusso da sud-ovest, alcune depressioni irrompono dall’Atlantico e influenzano il meteo dell’Europa e del Mediterraneo occidentali. Una fortissima corrente a getto dei livelli intermedi irromperà nella depressione e sarà associata ad una rapida ciclogenesi sull’Atlantico e alla formazione di una dorsale sull’Europa sudoccidentale. A livelli più bassi, un flusso è ancora presente sul Mediterraneo occidentale, associato ad un’avvezione di aria calda e ad una zona di abbondante umidità. Poiché questa umidità si sovrappone a forti lapse rate, sono attesi indici CAPE nell’ordine di 1500 J/Kg. Inoltre, l’abbondante umidità atlantica associata con deboli lapse rate viene spostata sulla Penisola Iberica e sulla Francia davanti ad un fronte freddo.

Mar Tirreno

Alti livelli di acqua precipitabile, indici CAPE superiori a 1000 J/Kg, la convergenza ai bassi livelli, la tendenza a tempeste e un flusso relativamente debole supporteranno la minaccia, ancora in corso, di precipitazioni intense sul Mar Tirreno. Il rischio maggiore si muoverà in direzione est, dalla Sardegna verso la penisola italiana nelle prossime ore. Sulle aree del Sud Italia, un elevato mixed layer porterà indici CAPE più alti. In combinazione con un deep layer shear verticale di oltre 15 m/s, sono attese multicelle e anche supercelle, che creeranno la minaccia di grandine di grandi dimensioni e la possibilità di qualche tornado.

Continua l’emergenza maltempo in Italia: ancora massima attenzione nelle prossime ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: