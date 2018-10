Allerta Meteo Estofex, un MCS risale dalla Tunisia: allarme nubifragi, grandine e tornado in Sicilia e Sardegna

Allerta Meteo – Nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il maltempo che continua ad agitare l’area del Mediterraneo.

Allerta meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo occidentale, incluse la Sardegna meridionale, la Sicilia, parti della Spagna orientale e le Baleari, principalmente per nubifragi e, in misura minore, tornado.

Livello 1 per le stesse minacce nella Spagna sudorientale.

Livello di allerta 2 per l’area del Mediterraneo a sud della Sicilia principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e, in misura minore, tornado.

Tutte le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 19 ottobre.

A sud della corrente a getto polare che influenza il Nord Europa con diverse depressioni, un debole flusso è presente su gran parte d’Europa. Una debole goccia fredda, centrata sulla Repubblica Ceca, è associata a forti lapse rates sull’Europa orientale che si sovrappongono con l’abbondante umidità sulle Alpi orientali per provocare un debole indice CAPE. L’attività convettiva principale, tuttavia, prosegue sul Mediterraneo centrale e occidentale. Una depressione sulla Tunisia e una goccia fredda sul Marocco provocano un flusso da sud-est, associato all’avvezione di aria calda che dal Mediterraneo meridionale va verso la Penisola Iberica.

Sicilia, Tunisia e aree circostanti

Le ultime osservazioni indicano che un Sistema convettivo a mesoscala (MCS) sta lentamente lasciando la Tunisia per muoversi in direzione nord verso la Sicilia. Dovrebbe proseguire il suo spostamento in una massa d’aria altamente instabile con indice CAPE nell’ordine di 2500 J/Kg e forte shear verticale del vento a 0-3 km intorno a 15 m/s. Lunghi odografi e l’alto CAPE supportano il potenziale di grandine di grandi dimensioni. Inoltre, probabile anche il pericolo di nubifragi. Anche se lo shear dei bassi livelli non è molto forte, non è da escludere la possibilità di un tornado.

Mediterraneo occidentale e Spagna orientale

In una massa d’aria umida con bassi profili CAPE e un debole flusso, per tutto il periodo indicato è attesa l’avvezione di aria calda. Il rischio principale di tempeste convettive è previsto lungo una linea di convergenza dal sud della Sicilia al sud della Sardegna, poi attraverso le Baleari fino alla Spagna orientale. La minaccia principale sono nubifragi e alluvioni. Inoltre, saranno possibili trombe marine nell’ambiente con un basso shear del vento.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sulle condizioni che attendono il Mediterraneo nelle prossime ore. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: