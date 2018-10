Allerta Meteo Estofex, continua il maltempo al Sud: ancora temporali, nubifragi e trombe marine

Allerta Meteo – Continua il maltempo al Sud Italia e arriva un nuovo avviso di Estofex (European Storm Forecast Experiment). Allerta meteo di livello 1 per alcune parti dell’Italia, Malta, Algeria e Tunisia, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento in Tunisia. L’allerta è valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, 17 ottobre.

Un’onda di Rossby irrompe sull’Europa occidentale e produce diversi massimi di vorticità, principalmente sulla Penisola Iberica e la Germania. Si stanno sviluppando due gocce fredde, centrate su Spagna e Germania. Proprio qui, i forti lapse rate e l’umidità dei bassi livelli alimenteranno alcuni temporali guidati soprattutto dal calore diurno, che potrebbero produrre grandine localizzata ma che in ogni caso non dovrebbero essere molto gravi. Una migliore sovrapposizione di lapse rate e umidità esiste sul Mediterraneo centrale, dove un forte flusso da sud-ovest creerà alcune tempeste che potrebbero essere molto intense. L’Islanda sta aspettando un forte ciclone con piogge torrenziali. Il suo fronte freddo passerà sopra l’Irlanda e il Regno Unito ma i modelli riportano condizioni stabili. L’ampio sistema di alta pressione sull’Europa orientale sopprimerà qualsiasi convezione, ad eccezione di alcune parti della Turchia che si trovano ancora sotto l’influenza di una goccia fredda che sta per dissiparsi sulla Grecia nordorientale.

Mediterraneo Centrale

L’attività temporalesca in corso continuerà anche nella giornata di oggi, 16 ottobre. Soprattutto su Algeria e Tunisia sono attese tempeste in grado di produrre grandi quantitativi di pioggia. I modelli suggeriscono che i quantitativi massimi di pioggia saranno registrati durante la seconda metà della giornata, con le tempeste che si formeranno sulla terraferma, muovendosi lentamente in direzione nord verso le coste. Forti lapse rate sulla Tunisia creeranno indici CAPE di circa 1000-1500 J/Kg e deep layer shear di 10-15 m/s mostreranno il potenziale di grandine di grandi dimensioni (non oltre 2 cm di diametro) e localmente forti raffiche di vento. Nel complesso, la minaccia dovrebbe essere limitata, soprattutto se le tempeste si rafforzano al largo delle coste. Infine, il persistente flusso da sud-ovest sul Sud Italia produrrà nubifragi in brevi periodi di tempo. Potrebbero svilupparsi anche alcune trombe marine in prossimità delle coste di Italia, Spagna, Francia, Malta, Algeria e Tunisia.

