Allerta Meteo Estofex, l’ex uragano Leslie arriva nel Mediterraneo: ancora nubifragi e alluvioni al Sud e sulle Isole Maggiori

Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo all’estremo Sud, la situazione sembra non migliorare molto sull’area ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta meteo di livello 1 per il Mediterraneo occidentale e centrale, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per tornado. Stesso livello e stessi pericoli per il Portogallo, appena colpito dall’ex uragano Leslie, mentre per l’Algeria orientale e la Tunisia esiste il rischio di grandine, forti raffiche di vento e nubifragi.

Tutte le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, 16 ottobre.

Oggi i resti delle ex tempeste tropicali Leslie e Michael faranno sentire la loro influenza sulla Penisola Iberica, il Mediterraneo occidentale e la Francia meridionale. Deboli lapse rates limiteranno il potenziale per tempeste convettive. Tuttavia, sono possibili temporali in modo particolare sul Mediterraneo. Ad est, una depressione influisce sul Mediterraneo centrale, mentre un’altra è posizionata sul Mar Egeo. Sulle parti centrali del Mediterraneo sarà presente un’avvezione d’aria calda e una convergenza ai bassi livelli. L’avvezione d’aria calda sarà dominante sulla Grecia e parti dell’Egeo. Sulla Germania, invece, una goccia fredda si svilupperà all’interno di un’ampia dorsale che dalle Isole Britanniche si estende fino all’Europa orientale. La Scandinavia occidentale è attraversata da un’intensa depressione inserita nella corrente a getto polare.

Mediterraneo centrale e occidentale

Il principale potenziale convettivo è atteso sul Mediterraneo centrale e occidentale. Il potenziale più forte è dovuto ai nubifragi lungo il limite frontale davanti all’ex uragano Leslie che si muove verso Sardegna, Corsica e Francia meridionale. Alti livelli di acqua precipitabile e bassi profili CAPE soprattutto nelle parti settentrionali, oltre al movimento della tempesta parallelo al limite fontale e un forte shear del vento sul Mediterraneo indicano il potenziale per precipitazioni intense. Il principale fattore limitante è il debole lapse rate che riduce il CAPE. Tuttavia, si attendono alcune tempeste inserite nella pioggia stratiforme, che creeranno la minaccia di alluvioni lampo. La minaccia procederà lentamente verso est lungo il Mediterraneo, dove rimarrà quasi stazionaria sulla Francia meridionale, nonostante una lenta riduzione. Tuttavia, la minaccia generale di alluvioni lampo potrà essere diffusa. Oltre ai nubifragi, non può essere esclusa la possibilità di tornado a causa del forte shear verticale del vento, in particolare vicino alle coste.

Sud Italia e Sicilia

Lungo una linea di convergenza, si attendono tempeste in un’area con alti livelli di acqua precipitabile. Bassi profili CAPE e tempeste in lento movimento creano il rischio di alluvioni lampo localizzate, intensificate dal flusso lungo i versanti sudorientali delle montagne.

