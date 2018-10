Allerta Meteo, goccia fredda sul Mediterraneo: Estofex lancia l’allarme per nubifragi, forte vento, grandine e tornado sul Sud Italia

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia un’allerta meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Croazia meridionale, della Bosnia Erzegovina, del Montenegro, dell’Albania, della Grecia, dell’Algeria settentrionale e della Tunisia principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento, grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. L’allerta è valida fino alle 8 (ora italiana) di domani 3 ottobre.

Una depressione sta interessando gran parte del continente europeo e mentre una dorsale si intensifica nelle parti occidentali verso l’Europa centrale, porterà alla formazione di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale. Questa goccia fredda, con un’importante vorticità positiva, destabilizzerà parti dell’Italia, della Corsica, del Mar Adriatico e persino del Nord Africa. La forte baroclinicità sul Golfo del Leone si indebolirà progressivamente durante la giornata odierna mentre il ciclone sul Mar Tirreno si muoverà verso sud. Nel Nord Europa, invece, un forte fronte freddo sta attraversando la Polonia e nella notte sulla Scandinavia meridionale è attesa la formazione di una depressione, che si muoverà velocemente in direzione est-sudest verso i Paesi Baltici. Un’altra depressione è visibile dalle mappe sul Mar Nero, con il suo massimo di vorticità che attraverserà la Russia sudoccidentale tra oggi e domani mattina.

Mediterraneo centrale

La goccia fredda che sta per formarsi sul Golfo di Genova fornirà geopotenziali molto bassi su un mare caldo. La sua vorticità positiva contribuirà anche all’innalzamento di masse d’aria già instabili. La parte orientale dell’area di livello 1 delineata da Estofex è coperta da molta umidità mentre lo strato limite planetario (PBL, formazione di uno strato di aria calda a distanza variabile dal suolo) sul Mar Tirreno è abbastanza asciutto per questo periodo dell’anno con mixing ratios (rapporti di mescolanza) di 6-8 g/Kg a causa dei forti veti di Maestrale che nei giorni precedenti hanno spinto le masse d’aria umide verso sud. Tuttavia, alcune tempeste si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri, 1 ottobre, e continueranno a colpire Corsica, Sardegna e Italia occidentale durante la mattinata di oggi ma con un potenziale limitato per condizioni di grave maltempo. Durante il corso della giornata, Estofex prevede la formazione di diverse celle temporalesche vicino al nucleo della perturbazione.

Per quanto riguarda l’umidità, i modelli sono più generosi per le coste settentrionali dell’Algeria e della Tunisia con mixing ratios di oltre 10 g/Kg. In Nord Africa, la minaccia principale sarà rappresentata dai nubifragi. Per le altre parti dell’area coperta dal livello di allerta 1, Estofex avvisa che sul Sud Italia saranno possibili grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Attese anche trombe marine al di sotto del nucleo della goccia fredda a ovest dell’Italia: le probabilità sono più alte in prossimità delle zone di convergenza, vicino alle coste. Nella mattina di domani, poi, l’interesse verrà concentrato sulle coste occidentali dei Balcani dove la convezione potrebbe causare alluvioni lampo e alcuni eventi di vento di forte intensità.

Attenzione, quindi, al maltempo delle prossime ore che colpirà l’Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: