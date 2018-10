Allerta Meteo Estofex, Mediterraneo nella morsa del maltempo: temporali e nubifragi in Sardegna e sulle regioni tirreniche

Allerta Meteo – Il Mediterraneo continua ad essere ancora in balia del maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi a questo proposito. Allerta meteo di livello 1 per le parti centrali ed occidentali del Mediterraneo, principalmente per nubifragi. Livello 2, invece, per Algeria orientale e Tunisia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e tornado. Le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, 18 ottobre.

Gran parte dell’Europa continentale rimane sotto condizioni stabili e asciutte con un ampio sistema di alta pressione, centrato sull’Ucraina nordorientale, che ora si indebolisce lentamente. Questo indebolimento è in parte dovuto al vortice ciclonico di bassa pressione centrato sulla Repubblica Ceca che si muove lentamente verso nord. Un modello attivo persiste, invece, sulla Scandinavia sotto l’influenza di un forte flusso zonale con un’onda che attraverserà la parte occidentale durante le ore notturne. La base di quest’onda si separerà in un vortice distinto e si dirigerà verso la Penisola Iberica sudoccidentale insieme ad un fronte freddo. Temporali da isolati a sparsi sono previsti lungo le coste meridionali. Attesa anche una ciclogenesi sull’Algeria orientale e la Tunisia, con l’avvezione di aria calda e un flusso da est a sud-est osservati sul Tirreno e anche più a nord verso le Baleari.

Sardegna orientale, Corsica, Mar Tirreno, Algeria settentrionale e parti delle Baleari

I modelli suggeriscono una persistente minaccia di precipitazioni intense a causa dei temporali sull’area poiché deboli profili CAPE si combinano con bassi livelli di condensazione forzati e alta umidità relativa su tutta la bassa e media troposfera. Inoltre, il profilo verticale del vento suggerisce un lento movimento o una convezione quasi stazionaria. Tempeste sparse sono già in corso sull’area e la copertura dovrebbe aumentare durante il periodo indicato. Gli altri rischi, rispetto alla pioggia, saranno molto meno pronunciati.

Attenzione, quindi, al maltempo delle prossime ore sulla Sardegna e sulle regioni tirreniche.