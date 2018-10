Allerta Meteo Estofex, il maltempo sul Mediterraneo arriva in Italia: nubifragi in Sardegna e al Nord

Allerta Meteo – Il maltempo continua a flagellare il Mediterraneo, come testimoniato dalla potente alluvione che ha colpito Maiorca nelle scorse ore, ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette una serie di avvisi sulla situazione che si mantiene ancora pericolosa.

In particolare, per le coste orientali di Sardegna e Corsica è stata emessa un’allerta meteo di livello 2, principalmente per nubifragi.

Livello 2 anche per il Golfo del Leone e la Francia sudorientale per nubifragi e, in misura minore, per tornado.

Allerta meteo di livello 1 per l’Italia nordoccidentale e la Spagna nordorientale per nubifragi.

Livello di allerta 1 per la Francia meridionale e sudoccidentale per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e, in misura minore, tornado.

Livello di allerta 1 anche per la Turchia sudorientale e la Siria nordorientale per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, 11 ottobre.

Un esteso sistema di alta pressione sta coprendo la maggior parte dell’Europa centrale e orientale, con condizioni stabili e asciutte su gran parte del continente. A nord dell’alta pressione è, invece, previsto un modello più attivo, in una fascia che va dal Regno Unito occidentale alla Scandinavia e alla Russia settentrionale. Sull’Europa meridionale, invece, un vortice ciclonico si sposterà lentamente sulla Penisola Iberica verso il Golfo di Biscaglia durante il periodo indicato. Un forte flusso da sud a sud-est nella bassa troposfera sposta l’umidità in direzione nord verso il Golfo del Leone e poi verso la terraferma. Un altro vortice quasi stazionario risiede, invece, sulla Turchia e il Mar Egeo.

Coste orientali di Sardegna e Corsica

Il flusso da sud-est porterà una massa d’aria più umida verso le due isole. La convezione inizierà in una massa d’aria instabile caratterizzata da bassi livelli di libera convezione. Verso le ore serali e la notte, i profili tendono verso livelli di condensazione forzati (LCL) più bassi, alta umidità relativa e deboli indici CAPE, che indicano il rischio di precipitazioni intense per qualsiasi cella in sviluppo. Alcuni modelli suggeriscono precipitazioni convettive che persisteranno per ore lungo le coste, probabili a causa del continuo afflusso della massa d’aria umida da sud-est. La minaccia generale di nubifragi ha portato Estofex ad esprimere un livello di allerta 2.

Attenzione, dunque, al maltempo che nelle prossime ore colpirà Sardegna e Italia nordoccidentale. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: