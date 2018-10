Allerta Meteo, il “Monsone” innescato dallo Scirocco manda l’Italia sott’acqua: piogge torrenziali dalla Sicilia alle Alpi, e il peggio sarà tra Lunedì e Martedì

Allerta Meteo – Lo scirocco che infuria da ore sull’Italia con raffiche di oltre 120km/h da Nord a Sud ha innescato l’atteso “Monsone Italiano”, una “valanga” di pioggia torrenziale caduta nel weekend tra Sabato e Domenica in tutto il Paese, da Nord al Sud. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate proprio al Nord, in modo particolare su Liguria e Nord/Est, con conseguenti pesantissimi disagi per le frane, le inondazioni e gli allagamenti. Tra le località in cui ha piovuto di più, segnaliamo:

Rezzoaglio (Genova) 488mm

Resia (Udine) 420mm

Tonadico (Trento) 380mm

Vallarsa (Trento) 359mm

Agordo (Belluno) 324mm

Colere (Bergamo) 310mm

Tiarno di Sopra (Trento) 303mm

Sappada (Belluno) 360mm

Valstrona (Verbania) 276mm

Feltre (Belluno) 262mm

Lavarone (Trento) 255mm

Ovaro (Udine) 236mm

Abbadia Lariana (Lecco) 231mm

Comeglians (Udine) 229mm

Genova 204mm

Alleghe (Belluno) 193mm

Valli del Pasubio (Vicenza) 190mm

Predazzo (Trento) 165mm

Forte maltempo anche al Sud, soprattutto in Calabria dove ci sono stati 5 morti per le frane e il mare in tempesta, decine di famiglie sono evacuate, tante altre senza corrente e numerose strade sono state interrotte per gli allagamenti. Nelle Regioni centro/meridionali, segnaliamo:

Mesoraca (Crotone) 355mm

Petilia Policastro (Crotone) 255mm

Cotronei (Crotone) 238mm

Serra San Bruno (Vibo Valentia) 201mm

Passo della Limina (Reggio Calabria) 198mm

Mongiana (Vibo Valentia) 197mm

Cirò Marina (Crotone) 183mm

Fabrizia (Vibo Valentia) 165mm

Santo Stefano di Briga (Messina) 150mm

Manduria (Taranto) 133mm

Latiano (Brindisi) 110mm

Reggio Calabria 109mm

Campitello Matese (Campobasso) 92mm

Capracotta (Isernia) 84mm

Alatri (Alatri) 80mm

Catanzaro 73mm

Frosinone 71mm

Messina 67mm

Chianciano Terme (Siena) 56mm

Montefiascone (Viterbo) 54mm

Tivoli (Roma) 53mm

Galatone (Lecce) 48mm

Ad accompagnare quest’ondata di maltempo c’è un caldo eccezionale per il periodo. Mentre scriviamo, a Palermo abbiamo +24°C in piena notte come se fossimo in piena estate. E le temperature aumenteranno ulteriormente nella giornata di Lunedì 29 Ottobre: lo scirocco diventerà furioso con raffiche fino a 150km/h, peggio di un uragano, e la quota neve salirà ulteriormente sui rilievi, oltre 2.500 metri persino sulle Alpi, provocando un’ulteriore “valanga” di pioggia e fango che dalle montagne si riverseranno a valle.

Il rischio, elevatissimo, è di pesanti eventi alluvionali su ampie porzioni del territorio nazionale, soprattutto al Nord/Est, in Veneto e Friuli Venezia Giulia, con esondazioni, straripamenti, frane e furiose mareggiate che lo scirocco alimenterà soprattutto nell’alto Adriatico, oltre che nel Tirreno. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: