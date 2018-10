Allerta Meteo, è una notte di forte maltempo e caldo incredibile in tutt’Italia per lo scirocco: sarà una Domenica terribile, ma Lunedì ancora peggio…

Allerta Meteo – E’ una notte di forte maltempo su gran parte d’Italia, con piogge torrenziali soprattutto in Liguria. In Provincia di Genova sono già caduti quantitativi pluviometrici impressionanti con 350mm a Rezzoaglio e 250mm a Bargagli. I corsi d’acqua sono tutti in piena, con particolari criticità nella Val Bisagno. A Genova città le piogge hanno colpito in modo particolare i settori orientali del capoluogo, con 140mm a Marassi e addirittura 180mm all’Ospedale Gaslini. Sempre sulla costa abbiamo 90mm a Rapallo. Piogge torrenziali stanno interessando anche l’area alpina centro/orientale, con picchi di 200mm in Friuli Venezia Giulia e 190mm tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Altri forti temporali stanno colpendo le zone joniche di Calabria e Sicilia, con forti scrosci d’acqua su Reggio nello Stretto.

Le temperature sono particolarmente elevate in tutto il Paese, con valori tipicamente estivi nonostante siamo al 28 Ottobre: in piena notte, infatti, abbiamo +23°C a Palermo, +22°C a Salerno e Latina, +21°C a Roma, Napoli, Bologna, Firenze, Bari, Modena, Cagliari, Pescara, Rimini, La Spezia, Crotone e Oristano, +20°C a Trieste e Venezia. Anche sulle Alpi il clima è eccezionalmente mite: nevica soltanto oltre i 2.200 metri di quota, con addirittura +9°C a Cortina d’Ampezzo.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nel corso della giornata di Domenica, ma attenzione in modo particolare a Lunedì: sarà la giornata peggiore in tutto il Paese, con piogge alluvionali in tutto il Nord, nelle Regioni centrali tirreniche e nelle aree joniche del Sud. Si prospetta una paralisi per le scuole chiuse in gran parte del Paese. La protezione civile ha lanciato un allarme molto pesante per Domenica, la situazione è in costante monitoraggio in tutto il Paese.

Tra le principali città, Genova è in allarme per una possibile alluvione; Roma ha già attivato il COC (Centro Operativo Comunale) per un nuovo possibile nubifragio; Venezia aspetta tra Lunedì pomeriggio e Martedì mattina un’acqua alta eccezionale. In tutto il Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, è allarme per inondazioni, esondazioni dei corsi d’acqua, frane e smottamenti. Anche in Lombardia e Toscana il maltempo sarà particolarmente pesante, mentre al Sud saranno le zone joniche di Calabria e Sicilia le più colpite dai fenomeni di maltempo. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: