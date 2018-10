Allerta Meteo, lo Scirocco scatena la “Tempesta Perfetta”: spaventosa “Squall-Line” pronta ad abbattersi sull’Italia [LIVE]

Allerta Meteo – La furia dello Scirocco sta scatenando una “Tempesta Perfetta” sull’Italia, come l’hanno definita le autorità competenti che hanno attivato lo “Stato di Mobilitazione” della Protezione Civile Nazionale con apposita ordinanza firmata dal premier Conte. La situazione è già critica in molte località per i fiumi in piena e le piogge torrenziali, ma è soprattutto il forte vento di Scirocco a provocare gravi danni in tutto il territorio nazionale. Le raffiche hanno già raggiunto valori impressionanti: 133km/h a Capo Carbonara, 111km/h a Gorgona, 110km/h a Cagliari, 109km/h a Palermo, 102km/h a Ciampino, 100km/h a Viterbo, 98km/h a Napoli, 95km/h a Campitello Matese, 93km/h a Fiumicino e Scoppito, 90km/h a Brescia, 87km/h ad Alghero, 85km/h a Pescara e Pratica di Mare, 84km/h a Follonica e Pomezia, 83km/h a Reggio Calabria, 82km/h a Roma e Latina, 81km/h a Grosseto, 80km/h a Genova e Messina.

Eppure il “clou” del maltempo deve ancora iniziare! Una spaventosa “Squall-Line” temporalesca sta per abbattersi sul Centro/Nord, proveniente dal mar Tirreno. Sarà la fase più cruda di quest’ondata di maltempo, inizierà intorno alle 15:00 di questo pomeriggio e proseguirà fino a tarda notte. I temporali colpiranno tutto il Paese, avanzando da ovest verso est spinti dal fronte freddo del profondo ciclone profondo 985hPa nel Mediterraneo occidentale tra la Sardegna e la Costa Azzurra.

Stavolta, oltre alle piogge torrenziali, avremo anche grandinate e tornado per i contrasti termici: da ovest arriverà aria molto più fredda rispetto al caldo anomalo delle ultime ore che ha portato Palermo in tarda mattinata addirittura a +31,5°C. Ma adesso nel capoluogo siciliano ci sono appena +22°C, in forte calo: da ovest sta arrivando ariam olto più fredda e le temperature diminuiranno ancora nel corso della serata, con l’avanzata del fronte freddo sull’Italia.

Sarà un impatto molto pesante in termini di maltempo proprio per i furiosi contrasti termici tra l’aria fredda in arrivo e il caldo persistente: una “bomba” che esploderà a brevissimo su gran parte del Paese con una squall-line temporalesca in procinto di abbattersi sulle coste tirreniche centro/settentrionali. Anche su Roma sta arrivando la burrasca: il big match di Serie A Lazio-Inter è ad alto rischio.

Le carte delle piogge per le prossime ore sono impressionanti:

Particolarmente grande la preoccupazione per il Nord/Est. Tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia il rischio è di pesantissime esondazioni a partire dai fiumi principali (l’Adige, il Piave, il Brenta, il Livenza, il Tagliamento e l’Isonzo). E Venezia si appresta a vivere un’acqua alta da record, di oltre 150cm, tra le più pesanti di sempre. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: