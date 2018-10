Allerta Meteo Liguria: ancora allerta a Genova, ma domani niente scuole chiuse

Domani, in allerta arancione, scuole aperte a Genova. Lo ha deciso il Comune. Secondo i piani di protezione civile, con l’allerta arancione spetta ai sindaci decidere se chiudere o no le scuole. La chiusura e’ automatica con l’allerta rossa.

“Saranno valutati alcuni casi particolari di istituti che si trovano all’interno di ville e o parchi con alberi pericolanti”, ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci durante un sopralluogo a Boccadasse.

Aperti anche i cimiteri in considerazione che si avvicina la ricorrenza dei defunti. I parchi saranno invece chiusi. In queste ore squadre di giardinieri della municipalizzata Aster sono al lavoro per mettere in sicurezza gli alberi che si trovano nelle ville che ospitano plessi scolastici, mentre domani si iniziera’ a valutare la pericolosita’ delle situazioni in tutte le altre aree verdi.