Allerta Meteo Liguria: Genoa-Udinese si gioca, osservato speciale il bacino del Polcevera

La protezione civile regionale della Liguria ha modificato e diffuso l’allerta meteo per piogge diffuse e temporali emanata da Arpal. L’allerta gialla diventa arancione dalle 20 di questa sera alle 15 di domani.

L’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha reso noto che non è a rischio la gara di campionato tra Genoa e Udinese in programma domani alle 15 allo stadio Ferraris.

Osservato speciale resta il bacino del Polcevera, il torrente che passa al di sotto dei resti del ponte Morandi crollato il 14 agosto.

Con l’allerta meteo sono fermi i lavori di rimozione delle macerie del viadotto crollato ed i rientri temporanei degli sfollati nelle abitazioni per recuperare gli effetti personali.