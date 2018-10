Allerta Meteo, Lunedì 22 Ottobre “scuole chiuse” per il maltempo a Napoli e in altri Comuni del Sud: ecco quali [ELENCO AGGIORNATO LIVE]

L’avviso di Allerta Meteo lanciato dalla protezione civile per domani, Lunedì 22 Ottobre, prevede uno scenario particolarmente preoccupante: criticità arancione in Campania, Molise, Basilicata e Puglia, gialla in Calabria, Sicilia, Lazio e Abruzzo. Alla luce di quest’allarme, in alcuni Comuni del Sud i Sindaci stanno decidendo di emettere ordinanza per le scuole chiuse in vista del forte maltempo in arrivo. L’ordinanza dipende dai singoli Sindaci che decidono in base alla vulnerabilità degli istituti presenti nel territorio comunale.

Di seguito l’elenco completo dei Comuni che hanno già adottato il provvedimento (l’elenco sarà aggiornato in tempo reale con tutti gli aggiornamenti dai Comuni):

Napoli

Benevento

Pozzuoli (Napoli)

(Napoli) Giugliano in Campania (Napoli)

(Napoli) Somma Vesuviana (Napoli)

(Napoli) Sant’Anastasia (Napoli)

(Napoli) Comiziano (Napoli)

(Napoli) Torre del Greco (Napoli)

(Napoli) Angri (Salerno)

(Salerno) Cava de’ Tirreni (Salerno)

(Salerno) Sarno (Salerno)

(Salerno) Roccapiemonte (Salerno)

(Salerno) Nocera Superiore (Salerno)

(Salerno) Piazza Armerina (Enna)

Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha anche disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale per monitorare il territorio e verificare le azioni e le misure da predisporre in presenza di una allerta “arancione” della Protezione Civile.