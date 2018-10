Allerta Meteo, nuovo durissimo avviso della protezione civile: allarme rosso anche Martedì 30 Ottobre, ecco i BOLLETTINI

Allerta Meteo – Anche domani allerta rossa nelle regioni interessate da una forte ondata di Maltempo: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Liguria. Allerta arancione e gialla in altre regioni, in particolare nel’area del centro Italia. La conferma dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. I fenomeni temporaleschi e il vento forte dovrebbero poi cominciare ad attenuarsi nella stessa giornata di domani, in orario avanzato.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Lunedì 29 Ottobre

Precipitazioni:

– diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutto l’arco alpino e prealpino e su Piemonte meridionale, Liguria centro-orientale, alta Toscana e crinali dell’Appennino emiliano, con quantitativi cumulati molto elevati sui settori alpini e prealpini di Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia e sui settori alpini, pedemontani e di alta pianura del Piemonte settentrionale, da elevati a puntualmente molto elevati sulle restanti zone;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Piemonte, Lombardia, Triveneto, Liguria, Emilia centro-occidentale e Toscana e su Umbria occidentale, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania, settori tirrenici e ionici della Basilicata, settore ionico della Puglia, settori settentrionali e ionici meridionali della Calabria, versanti ionici della Sicilia nord-orientale e versanti occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord, sui restanti settori di Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia e sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione le massime sulla Sardegna.

Venti: da burrasca a burrasca forte dai quadranti meridionali, inizialmente sud-orientali tendenti a ruotare da sud-ovest, su tutto il Centro-Sud, sui versanti adriatici e settori alpini e appenninici del Nord e sulla Liguria, con rinforzi fino a tempesta sui settori tirrenici, adriatici e appenninici centro-settentrionali e sulla Sardegna.

Mari: da molto agitati a grossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno centro-settentrionale e il Mar Ligure settore di Levante, da agitati a molto agitati i restanti bacini.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Martedì 30 Ottobre

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte settentrionale, settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia, Liguria di Levante, settori settentrionali della Toscana e crinali dell’Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da moderati a elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’arco alpino e prealpino e su Toscana centro-orientale, Umbria, settori orientali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, zone interne della Campania settentrionale, Puglia meridionale e versanti occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Appennino emiliano-romagnolo, alto Veneto, Toscana, Lazio e Campania e su Basilicata tirrenica, Calabria centro-settentrionale e Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici di Toscana, Lazio e Campania settentrionale e sulla Puglia centrale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in generale diminuzione, localmente anche sensibile, su tutto il Paese.

Venti: inizialmente forti sud-occidentali sulla Sardegna, lungo i settori tirrenici, adriatici e appenninici del Centro-Nord e sulla Liguria, in rapida e decisa attenuazione nel corso della giornata.

Mari: agitati, tendenti a molto mossi, i bacini occidentali; molto mossi i restanti mari, con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per Mercoledì 31 Ottobre

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria centro-occidentale, con quantitativi cumulati da moderati a elevati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Liguria e su settori occidentali di Lombardia ed Emilia, settori settentrionali e tirrenici della Toscana e versanti meridionali e orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– isolate sul resto della Toscana e dell’Appennino emiliano-romagnolo e su Umbria, Marche occidentali, Lazio, Campania settentrionale, Puglia meridionale e settori ionici della Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative.

Venti: tendenti a forti sud-orientali su settori tirrenici centro-settentrionali, Sardegna, Sicilia occidentale e Liguria di Levante, tendenti a forti nord-orientali sulla Liguria di Ponente.

Mari: molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati il Tirreno settentrionale, il Mar Ligure, il Tirreno centrale settore ovest e il Mar di Sardegna.

