Allerta meteo Puglia: criticità arancione su Salento e Tarantino

Allerta arancione nel Tarantino e in Salento dalle 18 di oggi e per le successive 48 per rischio idrogeologico, idrologico per temporali ed idraulico localizzato sui bacini del Lato e del Lenne. Allerta gialla su tutti i restanti settori della regione. Lo comunica il centro funzionale decentrato della Protezione civile Regione Puglia.

Da oggi e per i prossimi due giorni – è detto nel bollettino di allerta diramato dalla Prefettura di Bari – sono previste “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, fino a puntualmente molto elevati specialmente sulle aree ioniche”. “Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia, con quantitativi cumulati moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.