Allerta Meteo Roma, presidi: valutare scuole chiuse anche domani 30 ottobre

“Date le criticita’ rilevate in diverse scuole di Roma, con intonaci caduti e alberi precipitati nelle aree esterne, chiediamo che la situazione sia presa in attenta considerazione dal Comune, prevedendo eventualmente la chiusura delle scuole anche domani. In tal caso chiediamo che la decisione sia ufficializzata tempestivamente dal Campidoglio, in modo da permettere alle famiglie di organizzarsi. Ovviamente andranno anche rimossi tutti i detriti e i rami dagli spazi degli istituti“: lo ha dichiarato all’ANSA, in riferimento all’ondata di maltempo in atto, il presidente dell’Associazione nazionale Presidi del Lazio Mario Rusconi.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: