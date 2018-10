Niente scuole chiuse domani 30 ottobre nel Comune di Fiumicino: “Le notizie in nostro possesso sulle condizioni meteo – dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino – ci indicano un progressivo miglioramento nell’arco della nottata fino a domani mattina. Non ci sono le condizioni dunque per disporre una ulteriore chiusura delle scuole domani, che resteranno aperte. Se dovessimo ricevere notizie diverse dalle attuali lo comunicheremo tempestivamente su tutti i nostri canali ufficiali“.