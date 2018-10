Allerta Meteo, scuole chiuse Venerdì 5 Ottobre in alcuni comuni del Sud per il terzo giorno consecutivo [ELENCO LIVE]

Allerta meteo – Il maltempo sta sferzando il Sud Italia e le Isole maggiori, dove in queste ore si sono verificate violente piogge che hanno causato danni e disagi in particolare in Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel versante orientale di quest’ultima infatti era stata emessa per oggi un’allerta rossa, allerta che permane anche domani pur con intensità lievemente ridotta (è stata declassata a arancione). Da due giorni sono diversi i comuni che hanno optato per una chiusura preventiva delle scuole. Anche per domani, Venerdì 5 Ottobre, molti sindaci stanno emanando l’apposita ordinanza di chiusura delle scuole.

Di seguito l’elenco (aggiornato in tempo reale nel corso del pomeriggio) dei Comuni che domani, Venerdì 5 Ottobre, terranno le scuole chiuse: