Il Comune di Palermo ha reso noto che l’area della città “è interessata esclusivamente da allerta gialla per rischio idrogeologico, mentre è verde quella per rischio idraulico“.

La Protezione Civile Regionale siciliana ha emesso ieri un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di oggi.

article

1165174

MeteoWeb

Allerta Meteo Sicilia: criticità “gialla” fino alla mezzanotte

La Protezione Civile Regionale siciliana ha emesso ieri un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle ore 24 di oggi. Il Comune di Palermo ha reso noto che l’area della città “è interessata esclusivamente da allerta gialla per rischio idrogeologico, mentre è verde quella per rischio idraulico“.

http://www.meteoweb.eu/2018/10/allerta-meteo-sicilia-15-ottobre-2018/1165174/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/12/PROVERBI-4-SAETTE.jpg

allerta meteo sicilia

ANALISI E SITUAZIONE