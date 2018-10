Le scuole rimarranno chiuse in 6 Comuni: i sindaci hanno firmato le relative ordinanze in riferimento ai Comuni di Manciano , Sorano , Pitigliano , Magliano in Toscana e Orbetello .

Allerta Meteo Toscana: domani 29 ottobre scuole chiuse in 6 Comuni della provincia di Grosseto

Nella provincia di Grosseto è stata diramata per domani un’allerta meteo arancione per forti temporali, vento e rischio idrogeologico e idraulico. Le scuole rimarranno chiuse in 6 Comuni: i sindaci hanno firmato le relative ordinanze in riferimento ai Comuni di Manciano, Sorano, Pitigliano, Magliano in Toscana e Orbetello.

