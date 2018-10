Alluvione Baleari, operatori turistici: “Continuate a venire in vacanza da noi, l’alluvione è stato un caso isolato”

Dopo le inondazioni improvvise che hanno colpito Maiorca all’inizio di questa settimana, il direttore dell’Ente per il turismo delle Isole Baleari si è trasferito per rassicurare i viaggiatori che l’isola è sicura e le inondazioni sono state un “incidente isolato“. Dieci persone, tra cui una coppia inglese che è stata sopraffatta da acqua e fango mentre si trovava in un taxi, sono morte dopo che piogge torrenziali e inondazioni improvvise hanno lasciato strade inondate e devastazione. L’acqua fangosa è stata descritta come “biblica“. L’alluvione è avvenuta nella città di Sant Llorenc des Cardassar, a circa 40 miglia a est di Palma. La zona a maggiore vocazione turistica di Maiorca si trova sulla costa occidentale dell’isola. Centinaia di lavoratori dei servizi di emergenza stanno lavorando per ripulire strade, case, negozi. Jaume Alzamora, direttore dell’Ente per il turismo delle Isole Baleari, ha affermato che le inondazioni sono state “le prime del loro genere ad accadere nelle isole Baleari negli ultimi 80 anni“, e ha aggiunto: “Le alluvioni sono state contenute nella piccola area di Sant Llorenc nel nord est dell’isola e non hanno influenzato le principali destinazioni turistiche di Maiorca con alberghi, ristoranti e altre infrastrutture turistiche che rimangono aperte e perfettamente funzionanti. Il comitato del turismo sta lavorando in solidarietà con la comunità locale di Maiorca per ripulire e riparare rapidamente l’area interessata. Vorremmo rassicurare i visitatori sul fatto che il resto dell’isola non è interessato e chiediamo ai turisti inglesi e al settore dei viaggi di sostenerci nel continuare le loro vacanze come previsto“.

Nel Regno Unito, intanto, alcuni operatori turistici hanno aggiornato la propria guida spagnola all’inizio di questa settimana per sottolineare che le inondazioni hanno causato “interruzioni significative e alcune chiusure stradali” e che i viaggiatori dovrebbero “seguire il consiglio delle autorità locali“. Thomas Cook, proprietario di diverse strutture turistiche sull’isola ha spiegato: “Tutti i nostri hotel funzionano normalmente. Ci sono state alcune piccole interruzioni di corrente temporanee e un impatto sui trasferimenti in autobus martedì sera, ma tutto è tornato alla normalità. I clienti sono invitati a mettersi in contatto in caso di dubbi“. L’aeroporto di Palma è aperto e funziona normalmente.