Alluvione Calabria: funerali all’aperto per Stefania, Cristian e Nicolò

Si terranno all’aperto, in un’area adiacente la Chiesa di Santa Caterina di Gizzeria (Catanzaro), i funerali di Stefania Signore (30 anni) e dei figlioletti Cristian (7 anni) e Nicolò Frijia (2 anni), le tre vittime dell’alluvione che lo scorso 4 ottobre ha flagellato la Calabria.

La decisione di tenere i funerali all’aperto è stata dettata, anche in considerazione della giornata di sole, dall’esigenza di consentire il massimo afflusso alle esequie, in quanto vero si prevedono tremila persone per l’ultimo saluto alla giovane mamma e ai due piccoli figli.

Nell’area dei funerali, in un clima di silenzio e di profondo dolore e commozione, già incominciano ad arrivare i primi concittadini delle tre vittime, che già si sono stretti al marito di Stefania e padre dei due bambini, Angelo Friija: il corteo funebre dovrebbe muoversi dalla casa funeraria e passare poi da casa Frijia, non distante dal luogo delle esequie, per arrivare nell’area predisposta per i funerali, il cui inizio è fissato alle 15,30.

Dietro il palco allestito per la celebrazione liturgica campeggia uno striscione in omaggio a Stefania e ai figlioletti che recita “… E se tu guardi su sono le cose più belle a far brillare le stelle”. A presiedere la cerimonia sara’ il vescovo di Lamezia Terme, monsignor Luigi Cantafora. Molti i volontari della Protezione civile, impegnati soprattutto nelle ricerche del corpicino di piccolo Nicolò, recuperato solo ieri, presenti nell’area dei funerali.