Alluvione Sardegna: conseganti i lavori delle opere idrauliche

Sono stati consegnati ieri mattina dai tecnici della Regione – Servizio territoriale Opere Idraiuliche di Cagliari (già Servizio del Genio Civile) i lavori di rifacimento degli argini del rio Uri che attraversano l’abitato di San Vito, invaso dalle acque tracimate a seguito delle rotte arginali.

Tre appalti distinti affidati in regime di “somma urgenza” a tre distinte ditte che ricostruiranno le gabbionate a piede degli argini, operando in presenza di acqua nell’alveo del rio Uri.

“Abbiamo mantenuto gli impegni presi con il sindaco del comune di San Vito- dice l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini – in occasione del sopralluogo effettuato con il Presidente il giorno successivo agli eventi alluvionali – per ricostruire immediatamente le opere di competenza della Regione. Per la complessità delle attività si prevedono alcune settimane di intenso lavoro, – prosegue Balzarini – durante le quali il comune vigilerà applicando le misura di Protezione civile a salvaguardia della popolazione. Intanto – conclude l’assessore – è doveroso ringraziare per la tempestività e l’impegno profuso tutto il personale del Servizio territoriale opere idrauliche di Cagliari e, in particolare, il settore di intervento guidato dal responsabile Giambattista Novella.