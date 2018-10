Ambiente: conoscenza del suolo per una fertilizzazione sostenibile

Giovedì 25 ottobre è in programma a San Michele all’Adige il convegno “Conoscenza del suolo per una fertilizzazione sostenibile”. Una giornata di confronto e discussione, organizzata congiuntamente da Fondazione Edmund Mach e SILPA (Società Italiana Laboratori Pedologici e Agrochimici) in cui professori universitari, ricercatori e agronomi esperti del settore tratteranno vari aspetti della fertilità del suolo e della sua gestione “sostenibile” grazie a conoscenze sempre più approfondite, che per forza di cose partono dal dato di analisi, sia esso chimico, fisico o biologico.

L’evento sarà aperto, alle 9.30, presso l’aula magna con i saluti del Presidente FEM, Andrea Segrè, che interverrà con il vicepresidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Trento, Mirco Baldo, e il presidente della sezione trentina di Assoenologi, Goffredo Pasolli. Parteciperanno 150 persone tra ricercatori, tecnici agricoli e di laboratorio, agronomi, chimici, biologi e altre figure professionali, studenti.

Fondata nel 1989 la SILPA è un’associazione scientifica senza scopi di lucro che associa attualmente circa 50 laboratori pubblici e privati con attività di rilevante interesse in campo agrochimico e/o agroambientale.