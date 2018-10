Ambiente, emissioni: la maggioranza degli italiani sogna l’auto elettrica

Secondo un’indagine della Ong Transport & Environment, condotta su un campione di 4.500 persone in 9 Paesi dell’Ue (Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Svezia, Ungheria, Polonia), per il 56% degli italiani la prossima auto nuova sarà probabilmente elettrica e per il 38% l’UE dovrebbe imporre zero emissioni per le vetture entro il 2030.

Il sondaggio arriva a pochi giorni dal voto dell’Europarlamento sui limiti di emissione di automobili e furgoni.

Il 62% di coloro che probabilmente non sceglieranno un’auto nuova elettrica ha dichiarato che uno dei principali ostacoli è il prezzo, come motivazioni seguono la mancanza di punti ricarica (49%) e di informazioni sul nuovo tipo di veicoli (18%).