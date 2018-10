Ambiente: recuperate 2 tonnellate di reti da pesca in mare nelle Eolie

In mare nelle Eolie sono state raccolte oltre 2 tonnellate di reti da pesca disperse nei fondali. Un team di subacquei volontari della no profit Healty Seas ha portato a compimento oggi la missione, organizzata in cooperazione con Aeolian Islands Preservation Fund, Blue Marine Foundation e Ghost Fishing Foundation, i diving locali (Lipari Diving e la Gorgonia Diving Center), pescatori eoliani e Guardia Costiera.

E’ stata anche recuperata una gigantesca rete da pesca persa oltre 10 anni fa durante una tempesta. Le reti saranno ripulite e trasformate e rigenerate in nylon. Al porto l’iniziativa è stata anche seguita da una scolaresca.