Ambiente, Giappone: il governo punta alla riduzione dell’uso della plastica

Il Giappone è il 2° paese per consumo pro-capite di plastica, dietro gli Stati Uniti, e per la prima volta il ministro dell’Ambiente giapponese ha comunicato dei target specifici sui limiti dell’utilizzo del materiale, ordinando una riduzione del 25% entro il 2030 e l’obbligo per le attività commerciali di fare pagare l’uso delle buste.

L’esecutivo ha anche presentato un piano per il riciclo o il riutilizzo del 100% dei contenitori di plastica entro il 2035, tramite il loro incenerimento per lo sviluppo di energia termica.