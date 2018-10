Ambiente: il Cnr-Irsa aderisce alla ‘Plastic Free Challenge’

Anche l’Istituto di ricerche sulle acque (Irsa) del Consiglio nazionale delle ricerche aderisce alla campagna ‘Plastic Free Challenge (Pfc)’ lanciata dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa per il 4 ottobre 2018.

La campagna #PFC, sul modello della Ice Bucket Challenge, spiega una nota del direttore di Cnr-Irsa Vito Uricchio, “vuole coinvolgere in particolare le istituzioni verso un impegno a eliminare la plastica usa e getta, grave fonte di inquinamento per gli oceani: si stima, infatti, che ogni anno vengano generati in Europa circa 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui meno del 30% sono raccolti a fini di riciclaggio“.

La dispersione diffusa delle plastiche e microplastiche nell’Ambiente “è un problema che rientra a pieno titolo fra le questioni che necessitano di un impegno corale che, a partire dal comportamento dei singoli cittadini approda, passando attraverso tutte le componenti sociali e le istituzioni che, come dichiarato dal ministro Costa, devono fornire il buon esempio. La riduzione delle plastiche e microplastiche è un dovere collettivo nei confronti degli ecosistemi e delle future generazioni”, conclude Uricchio.