Ambiente: la Riserva Naturale Statale “Monte Velino” promuove il Sentiero Europeo E1 in Appennino Centrale

Nei prossimi giorni il Centro Visite della Riserva Naturale Orientata Statale del Monte Velino, a Magliano de’ Marsi, accoglierà il pubblico per sostenere e promuovere il Sentiero Europeo E1 in Appennino Centrale, in collaborazione con il “Festival valli e montagne Appennino Centrale 2018” ed il patrocinio dell’European Ramblers Association, della Federazione Italiana di Escursionismo e delle Amministrazioni Comunali di Magliano de’ Marsi e di Massa d’Albe.

Il giorno 12, alle ore 16:00, sarà inaugurata un Mostra fotografica dedicata, alla presenza dei Sindaci di Magliano de’Marsi Mariangela Amiconi e di quello di Massa d’Albe Nazzareno Lucci.

Il giorno 13, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, si terrà un Convegno dal titolo “Il Sentiero Europeo E1 in Europa, Italia e Appennino Centrale”, alla presenza del Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro Col. Luciano Sammarone, dei Sindaci di Magliano de’Marsi, Massa d’Albe e Cittaducale (Leonardo Ranalli), nonché dell’Assessore ai Parchi e Riserve della Regione Abruzzo Lorenzo Beraradinetti. Presenteranno specifiche relazioni sul tema il Ten. Col. CC Bruno Petriccione, il Commissario del Parco Regionale Sirente Velino Igino Chiuchiarelli, il Direttore Parchi e Aree protette della Regione Lazio Vito Consoli, il Direttore della Riserva Naturale Regionale Parziale “Montagne della Duchessa” Alberto Foppoli, la funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo Emanuela Ceccaroni e il rappresentante del Festival valli e montagne Appennino Centrale 2018 Cesare Silvi.

Il giorno 14, dalle ore 9:30 alle ore 17:00, gli esperti ecologi ed interpreti ambientali del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro accompagneranno i visitatori lungo un tratto del Sentiero Europeo E1 che attraversa la parte meridionale del territorio della R.N.O. Monte Velino.