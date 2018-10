Ambiente, Laives: Sergio Costa firma l’intesa con il Comune per il Plastic Free

“Bisogna alzare il livello di tutela ambientale. Dove il livello è troppo basso, bisogna alzarlo ad un livello accettabile e dove il livello è già alto, serve un passo di qualità – come si sta facendo nel comune di Laives, che sta diventando un elemento simbolo del territorio nazionale”. Lo ha detto il ministro d’ambiente Sergio Costa che ha firmato assieme al sindaco Christian Bianchi un protocollo d’intensa per un progetto “Plastic free” nel comune di Laives.

“Sono i piccoli gesti che portano ad un grande traguardo del nuovo futuro che stiamo provando a costruire“, ha detto il ministro d’ambiente nella cittadina alle porte di Bolzano. Costa è arrivato in Trentino Alto Adige, affiancato dal ministro trentino Riccardo Fraccaro, per sostenere la campagna elettorale di M5s per le Provinciali del 21 ottobre.

Costa e Fraccaro avevano, infine, incontrato in Val di Fiemme, in Trentino, anche diversi cittadini impegnati nei comitati del “No alla cementificazione del Lagorai”. Per quanto riguarda il Piano lupo, il ministro Costa ha affermato “che si sta lavorando per trovare presto un accordo”, ma ha ribadito anche l’incostituzionalita’ delle leggi di Bolzano e Trento, in quanto prevedono l’abbattimento di esemplari di lupi che danneggiano l’alpeggio.