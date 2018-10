Ambiente, Piemonte: dallo Stato 2,8 mln contro il dissesto idrico

In Piemonte sono arrivo dallo Stato 2,8 milioni di euro per combattere il dissesto idrogeologico. Nel corso della Conferenza Istituzionale dell’Autorita’ di Bacino, alla presenza dell’assessore regionale alla Difesa del Suolo Francesco Balocco, e’ stato approvato il programma straordinario di interventi di manutenzione sul reticolo idrografico e sui versanti dell’ambito del Po, che assegna al Piemonte 2 milioni e 793 mila euro.

Finanzieranno 41 interventi di manutenzione di corsi d’acqua e versanti, per la messa in sicurezza rispetto alle frane ai fini della mitigazione del dissesto idrogeologico. A questi fondi si aggiungono tre milioni 590 mila euro gia’ stanziati dalla Regione nel 2017 per 120 interventi in corso di esecuzione, un milione e 400 mila per altri 51 interventi sul reticolo idrografico passato di competenza da Aipo alla Regione, anche questi in corso di realizzazione.

E ancora, 700 mila euro per sullo stesso reticolo idrografico per il 2018. “Si tratta di contributi importanti per la messa in sicurezza del territorio – commenta Balocco – che consentono di intervenire sulla manutenzione degli alvei, delle difese idrauliche e dei versanti”.