Il Comune di Pachino, nel Siracusano, bandisce le stoviglie in plastica. Il sindaco Roberto Bruno ha firmato un’ordinanza con cui avvia il progetto “Pachino plastic free”, che ha l’obiettivo di vietare l’utilizzo di plastica e incrementare la raccolta differenziata, riducendo l’impatto ambientale. Il divieto sarà per l’uso e di commercializzazione di contenitori, di stoviglie monouso ed altro materiale non biodegradabili.