Le 17 associazioni sono italiane: Amici della terra Italia, Animal Equality, Animal Law, Animalisti Italiani, CIWF Italia Onlus, Confconsumatori, ENPA, Il Fatto Alimentare, LAC – Lega per l’abolizione della caccia, LAV, Legambiente, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, LEIDAA, Jane Goodall Institute Italia,Partito Animalista, Terra Nuova, Terra! Onlus.

Sono più di 130 le associazioni della coalizione europea “End the cage age”, l’Iniziativa dei Cittadini europei (ICE) per chiedere la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti. Dovranno raccogliere un milione di firme nell’arco di un anno.

In Italia 21 milioni di galline , 24 milioni di conigli , 500 mila scrofe e circa 5 milioni di quaglie sono ancora allevate in gabbia . Nell’Unione europea gli animali allevati in gabbia sono 300 milioni.

Animali: lancio dell'Iniziativa dei Cittadini europei per mettere fine all'uso delle gabbie negli allevamenti

