Antartide: a -70°C gli spaghetti congelano subito

Una forchettata di spaghetti congelata all’istante: è questa la fine del pranzo per chi prova a mangiare all’aperto in Antartide, dove l’estate non è ancora arrivata nonostante le temperature siano risalite al di sopra dei -70 gradi sotto lo zero.

La foto è stata pubblicata su Twitter dall’astrobiologo francese Cyprien Verseux del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra) e Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), attualmente a capo dei 13 ricercatori e tecnici rimasti durante l’inverno antartico in completo isolamento nella base italo-francese Concordia. Presso la stazione, dove si svolgono studi nei campi della glaciologia, della chimica e fisica dell’atmosfera, dell’astrofisica, dell’astronomia e della biomedicina, le condizioni di lavoro sono molto complesse: qui, a 3.300 metri di altitudine, si registrano temperature che possono raggiungere i -80 gradi nel periodo dell’inverno antartico (da maggio a ottobre), e i -45 gradi nel periodo estivo (da novembre a gennaio).

I ricercatori inoltre devono sfidare le forti raffiche di vento, la diminuita disponibilita’ di ossigeno a causa dell’altitudine e le alterazioni del ciclo circadiano legato all’alternanza giorno-notte: infatti da maggio ad agosto vivono in una notte perenne in cui il Sole non compare mai sopra l’orizzonte, la cosiddetta notte polare, mentre da ottobre a febbraio il Sole e’ sempre presente.