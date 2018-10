Buon compleanno APOI! Quinto evento nazionale per festeggiare la fondazione dell’Associazione

Sabato 27 ottobre torna “Impara ad organizzarti…divertendoti!”, l’evento nazionale che APOI ha ideato per avvicinare all’organizzazione divertendosi. Quest’anno l’evento sarà anche l’occasione per festeggiare i cinque anni dalla fondazione di APOI e si terrà a Bologna città da cui l’Associazione ha mosso i primi passi realizzandovi il primo evento nazionale. APOI, infatti, la prima Associazione professionale italiana di professional organizers, è nata nell’ottobre del 2013, e per promuovere la cultura dell’organizzazione e far conoscere i suoi associati ha istituito un evento annuale itinerante, che quest’anno torna a Bologna come accadde durante la prima edizione.

Presso SYMPO’, in via delle Lame a Bologna, suggestiva location scelta quest’anno, partirà alle 15 e andrà avanti fino alle 19.00 l’evento dedicato all’organizzazione, strumento prezioso e competenza fondamentale per affrontare al meglio gli impegni e la vita quotidiana. APOI propone ai visitatori e agli interessati un format leggero e accattivante per avvicinare all’organizzazione, ai suoi benefici, ai suoi strumenti e alle tecniche organizzative di supporto alla persona nella vita quotidiana.

Il 27 ottobre prenderanno vita per tutto il pomeriggio laboratori interattivi e formativi dedicati a chi ha l’impressione di conservare troppe cose e di doversi occupare di troppi oggetti, a quanti si sentono vittime della procrastinazione o hanno problemi di gestione del tempo, utili a scoprire come organizzare la scrivania in modo efficiente e organizzare riunioni efficaci, fondamentali per imparare ad organizzare armadi e gestire al meglio la spesa e indispensabili per chi deve gestire più ruoli, compreso quello di genitore, e vuole scoprire come organizzare con i bambini. Laboratori e approfondimenti che toccheranno gli ambiti di vita in cui l’organizzazione serve ad alleggerire e semplificare e produce miglioramenti e benessere.

Durante l’evento gratuito e aperto al pubblico dalle ore 15.00 alle 19.00, il visitatore, alla presenza dei Professional Organizers italiani, potrà imparare a gestire la propria agenda, ad organizzare l’armadio, ad avere una scrivania libera dal superfluo e l’inbox libero, a fare space clearing, ad organizzare con i bambini, e potrà richiedere, inoltre, una consulenza personalizzata e gratuita nell’angolo ‘Parla con un P.O.’.

Partners preziosi dell’evento saranno: Brother, Domopak Living, Organizzare Italia, StudioT, Studio Garattoni&Vaccariello che, attraverso consulenza e dimostrazioni, contribuiranno a delineare e costruire al meglio il percorso organizzativo che ciascun visitatore vorrà intraprendere in linea con le proprie esigenze organizzative.

L’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Bologna.