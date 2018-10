Astronomia: 88 nuove costellazioni dalle osservazioni del satellite Fermi

Ben 88 nuove costellazioni sono nate grazie alle osservazioni di circa 3mila sorgenti di lampi gamma, frutto delle esplosioni più violente dell’universo, condotte dal satellite Fermi della NASA, realizzato con un importante contributo italiano.

Le nuove costellazioni (Godzilla, Hulk, Albert Einstein, Enterprise, Colosseo e Torre Eiffel, per citarne alcuni) sono visibili su un sito web interattivo realizzato dalla NASA che in tal modo ha voluto festeggiare i 10 anni del satellite, compiuti nel giugno scorso.

Lo strumento italiano Lat (Large Area Telescope), nato grazie ai contributi di Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto Nazionale di Astrofisica, osserva dal 2008 il cielo, per catturare i lampi gamma.

Le nuove costellazioni non sono visibili a occhio nudo, ma sono state ottenute osservando e raggruppando le sorgenti in modo da riconoscere, in questi gruppi, i contorni di particolari figure.