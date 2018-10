Bimbo di 10 anni ferito da fucile da caccia, in rianimazione

Ricoverato in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale materno infantile Salesi di Ancona un bambino di 10 anni: secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il piccolo sarebbe stato raggiunto al viso e al collo dai piombini di un proiettile da caccia, nel territorio di Osimo. Le sue condizioni sono gravi.

Il ragazzino è stato trasportato in ospedale dal padre.

Non è nota la dinamica del fatto: si ipotizza che un proiettile abbia colpito un muro e il bambino sia stato investito dai pallini di rimbalzo.