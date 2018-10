Barcolana 2018: LILT presente con uno stand, lancia una campagna di sensibilizzazione contro i tumori del colon-retto

Continua l’impegno di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – nell’ottica della prevenzione e della sensibilizzazione agli stili di vita salutari.

Quale migliore occasione se non l’evento della Barcolana 2018, una delle regate più importanti, che si svolgerà a Trieste il 14 ottobre.

In questo contesto prende avvio la campagna di LILT Trieste “COLON responsabilità 50”, dedicata alla prevenzione dei tumori del colon-retto. Non a caso quest’anno la Barcolana celebra i suoi primi 50 anni, ovvero l’età in cui occorre iniziare a svolgere controlli periodici.

Alla campagna collabora l’associazione sportiva Tempus Fugit, con il direttore Marco Furlan, velista e skipper di barche da competizione, che curerà l’immagine della campagna nell’ambito del mondo della vela tramite i propri canali social e parteciperà alla regata più affollata del mediterraneo con un’imbarcazione altamente competitiva, che porterà sulle sue vele i colori di LILT.

Inoltre, nel villaggio Barcolana, fino al 14 ottobre, sarà possibile trovare uno stand con personale sanitario, dove si svolgeranno attività di comunicazione e sensibilizzazione, con l’ausilio di gadget creati per l’occasione.

La campagna è realizzata dalla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione provinciale di Trieste e dall’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri (Aigo), insieme per sensibilizzare alla prevenzione del tumore del colon-retto, la quarta neoplasia più frequente fra gli uomini e terza fra le donne, che può essere evitata con l’adozione di stili di vita adeguati e la cui prognosi è favorevole se identificata precocemente grazie agli screening.

Giovedì 11 ottobre previsto anche un convegno a tema, con inizio alle ore 17.00. Sarà ospitato dal Comune di Trieste nella sala “Bobi Bazlen” di palazzo Gopcevich, in via Rossini 4 e avrà come ospite d’onore e testimonial lo scrittore tedesco Veit Heinichen.