Belluno, incendio nell’Agordino: 3 elicotteri sul posto

Incendio in fase di contenimento nel Bellunese, nell’Agordino: 3 elicotteri sono al lavoro per versare acqua sulle fiamme e squadre a terra stanno estinguendo i piccoli focolai.

Il sindaco di Taibon ha effettuato un’ispezione questa mattina: “Purtroppo la zona impervia permette solo di ‘colpire’ dall’alto e per questo aspettiamo la pioggia prevista per sabato, mentre ci stiamo attrezzando perche’ se l’acqua e’ un bene contro l’incendio possono esserci problemi per le frane. Per questo, ad esempio, abbiamo avviato lavori per la viabilita’ alternativa ad uso degli operatori lungo le strade silvo pastorali“.

“Resta valida l’ordinanza che chiude l’accesso alla valle, compresa la parte che ha portato a evacuare alcune abitazioni. Per gli sfollati sono previste pero’ due ‘finestre’ temporali giornaliere per raggiungere le proprie abitazioni e prendere il necessario“.