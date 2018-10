“Bene FAI per tutti”: 2 nuovi beni accessibili ai visitatori con disabilità intellettiva

Si amplia il progetto del FAI – Fondo Ambiente Italiano “Bene FAI per tutti”, ideato e realizzato dall’Associazione l’abilità Onlus con la Fondazione De Agostini, grazie al sostegno di JTI (Japan Tobacco International), con l’obiettivo di rendere la cultura un bene accessibile alle persone con disabilità intellettiva. Da oggi, lunedì 8 ottobre 2018, si potranno scaricare dal sito www.benefaipertutti.it le guide in linguaggio semplificato su Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM) e sul Bosco di San Francesco ad Assisi (PG): testi “easy to read” arricchiti con fotografie, illustrazioni e mappe, che renderanno la visita un’esperienza inclusiva e piacevole. Le guide permetteranno agli ospiti e ai loro caregiver (genitori, insegnanti, accompagnatori) di familiarizzare con i luoghi e apprenderne la storia, le caratteristiche e le curiosità in modo coinvolgente, grazie a strumenti di comunicazione studiati per ridurre lo stress della persona con disabilità e la sua difficoltà di comprensione del contesto.

“Il progetto ottocentesco di Parco Villa Gregoriana era basato sull’idea di costruire un giardino dove si armonizzassero l’ingegno dell’uomo e la grandiosità della natura, dove la potenza dell’acqua, della roccia e delle piante centenarie potessero travolgere ed emozionare i viaggiatori – afferma Giorgia Montesano, Property Manager di Parco Villa Gregoriana – Dal 2005 il parco è di nuovo accessibile al grande pubblico grazie al recupero operato dal FAI, ma è solamente oggi, con il progetto Bene FAI per tutti, che riusciamo a raccontare davvero a tutti questa storia fatta di mito, arte e natura. La nostra guida è pronta e il nostro staff preparato ad accogliere tutti coloro i quali vogliano iniziare questo viaggio nel tempo, questa immersione totale nella quiete e nella maestosità di Villa Gregoriana. Vi aspettiamo!”

“È molto significativo che l’iniziativa Bene FAI per tutti coinvolga il Bosco di San Francesco, figura che rappresenta i valori della generosità, solidarietà, comprensione e umiltà – dichiara Laura Cucchia, Property Manager del Bene di Assisi – Con questo progetto si concretizza e rafforza lo spirito del luogo, ovvero la natura che ci unisce e ci avvicina. Finalmente da oggi il Bosco, scelto anche da Michelangelo Pistoletto per la sua opera di land art ‘Terzo Paradiso’, potrà essere vissuto e compreso a pieno da tutti”.