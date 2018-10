Astronomia, BepiColombo verso Mercurio: il lancio “riflette la capacità di Thales Alenia Space di affrontare le nuove sfide”

Ha preso il via dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese, la missione BepiColombo con obiettivo l’esplorazione e lo studio del pianeta Mercurio. Il decollo è avvenuto alle 3.45 ora italiana a bordo del vettore Ariane V per la missione V245. La missione BepiColombo (il cui nome è un tributo al matematico, fisico, astronomo e ingegnere padovano Giuseppe Colombo) è frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) ma con leadership europea.

“Oggi siamo molto orgogliosi di questo importante risultato raggiunto da Thales Alenia Space“, dichiara Walter Cugno, Vicepresidente Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space. “Il lancio di BepiColombo riflette chiaramente la capacità di Thales Alenia Space di affrontare le nuove sfide nell’ambito delle missioni di esplorazione dell’Esa, come le missioni ExoMars, Euclid o Juice, e di essere un’azienda competitiva a livello mondiale“. “Grazie al nostro altissimo livello di esperienza tecnologica, abbiamo rafforzato la nostra leadership e decretato la nostra posizione di fornitori a livello globale per programmi spaziali avanzati“. “Thales Alenia Space ha fornito un contributo significativo alle principali missioni spaziali internazionali e con le nostre capacità, molto altro potrà essere fatto in questa direzione“.