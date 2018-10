Conto alla rovescia per il lancio di BepiColombo: è la prima missione europea su Mercurio, un lungo viaggio tra grandi sfide e “passaggi ravvicinati”

E’ previsto alle alle 03:45 ora italiana (01:45 GMT) del 20 ottobre 2018 il lancio della missione BepiColombo su Mercurio, a bordo di un Ariane5 dalla base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese,

BepiColombo è uno sforzo congiunto tra l’ESA e l’agenzia spaziale giapponese, JAXA. È la prima missione europea su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del sistema solare interno, e la prima ad inviare due sonde per effettuare contemporaneamente misurazioni complementari del dinamico ambiente del pianeta.

Si baserà sulle scoperte e sulle domande sollevate dalla missione Messenger della NASA, che ha orbitato il pianeta tra il 2011 ed il 2015, per fornire la migliore comprensione del più interno pianeta del sistema solare ad oggi. BepiColombo fornirà informazioni sull’evoluzione in generale del sistema solare – non soltanto del nostro, ma anche rispetto a come si formano ed evolvono i pianeti in orbita vicino alle proprie stelle nei sistemi degli esopianeti.

La missione comprende due moduli orbitanti scientifici: MPO (Mercury Planetary Orbiter) o ‘Bepi‘, dell’ESA, ed MMO (Mercury Magnetospheric Orbiter) o ‘Mio‘, della JAXA. Il modulo di trasferimento MTM (Mercury Transfer Module) costruito dall’ESA porterà i moduli su Mercurio utilizzando una combinazione di propulsione elettrica solare e passaggi ravvicinati assistiti in relazione alla gravità. Con un ambizioso volo di sette anni, la missione effettuerà un passaggio ravvicinato della Terra, due di Venere e sei di Mercurio, prima di entrare in orbita.

Una grande sfida per la missione è l’enorme gravità del Sole, che rende difficile portare la navicella spaziale in un’orbita stabile intorno a Mercurio – è necessaria ancora più energia che per mandare una missione su Plutone: dopo il lancio, essendo sfuggita al ‘pozzo gravitazionale’ della Terra, la missione BepiColombo deve costantemente frenare contro l’attrazione gravitazionale del Sole. I propulsori ionici a bordo di MTM forniranno la necessaria bassa propulsione per periodi di lunga durata della fase di crociera, ed impiega una tecnologia precedentemente dimostrata con la missione GOCE dell’ESA per lo studio della gravità della Terra con la missione SMART-1 sulla Luna.