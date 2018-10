C’è un borgo geologico in Italia: è Vogogna, un paesino “su due placche”

“Vogogna è il borgo su due placche. Un paese splendido, medioevale con vicoli stretti, acciottolati, costruzioni fatte in pietra e piacevoli scorci. Ma la cosa più affascinante è che Vogogna si trova sulla linea di contatto tra due mondi geologici con storie differenti, dal cui scontro nacquero le Alpi circa 66 milioni di anni fa. A sud la placca “Africana”, a nord quella “Euroasiatica”: possiamo dire che il paese è quasi spaccato geologicamente in due e sul suo territorio convivono l’Africa e l’Europa (dal punto di vista geologico). Rocce diverse ci indicano la provenienza antica e lontana dei due continenti, e una complessa e attenta lettura della loro composizione ci chiarisce questo meraviglioso fenomeno geologico che ha portato alla nascita delle Alpi dallo scontro di due continenti”. Lo ha affermato Enrico Zanoletti geologo e Guida Ambientale Escursionistica AIGAE. Zanoletti sarà parte integrante del Meeting. Dal 17 al 21 Ottobre le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE invaderanno il Parco Nazionale della Val Grande per il XXVI Meeting nazionale.

Vogogna: borgo geologico

“Vogogna è un vero borgo della geologia con musei e siti da vedere e filmare. Un modello di divulgazione geologica davvero innovativo. Si passa addirittura dal sentiero geologico al Geolab all’interno del quale poter compiere un vero viaggio in quella che è stata l’evoluzione delle Alpi. All’interno del Geolab, nel cuore di un piccolo borgo del Piemonte, è incredibilmente possibile per i ragazzi esercitarsi in attività laboratoriali in compagnia della geologia delle Alpi – ha proseguito Zanoletti – ma anche conoscere la propria storia passeggiando lungo il Sentiero Geologico. Ed ecco che si vedono rocce risalenti a 300 milioni di anni fa, rocce che erano a ben 25 Km nella pancia della Terra. Siamo nella Valgrande che con con le confinanti Val Vigezzo e Val Cannobina, la bassa Val d’Ossola, la Val Strona e l’intera Valsesia, fa parte del Sesia Valgrande Unesco Global Geopark, riconosciuto dal 2013, con lo scopo di proteggere e valorizzare il patrimonio geologico, costituito da rocce antichissime, originatesi molto in profondità nella crosta terrestre. Il Geoparco ha avviato diversi interventi di valorizzazione del geo-patrimonio con l’allestimento di itinerari escursionistici tematici (Sentiero Geologico a Vogogna e Itinerari geologici in Val Cannobina e Val Vigezzo), aree espositive dedicate all’interno dei suoi musei e centri visite, con anche spazi dedicati alla divulgazione e alle attività didattiche (Geolab a Vogogna, sezione dedicata alla geologia al Museo di Malesco, Museo Geologico a Gurro in Val Cannobina). Una Valle dedicata alla Geologia dove i suoi borghi raccontano la storia attraverso Musei, attività didattiche e sentieri geologici. L’intera area rappresenta uno spaccato naturale attraverso la catena alpina, dove poter percorrere, nel raggio di poche decine di chilometri, un viaggio nel tempo fino a quando le Alpi ancora non esistevano, quando c’erano due continenti ben distinti: una “paleo-Africa” a sud e una “paleo-Europa” a nord, separati da un oceano, la Tetide. E questo tratto di catena alpina è ben rappresentativo del risultato dello scontro tra questi continenti, con rocce che son state sollevate, riscaldate, compresse e trasformate. Alcune di queste, con i loro minerali costituenti, sono studiate da oltre un secolo perché rappresentano quasi un unicum nelle Alpi e sono fondamentali per i geologi per comprendere i meccanismi di formazione di una catena montuosa”.

Ecco da dove è arrivato il Marmo con il quale fu costruito il Duomo di Milano

“Rocce di 300 milioni di anni fa che è possibile ammirare solo su questo territorio e proprio da questi borghi, da questa Valle delle Alpi sono state trasformate in pietre ornamentali di grande pregio e importanza: sono i Graniti dei Laghi (Rosa di Baveno, Bianco di Montorfano e Bianco di Alzo), utilizzati in numerosi monumenti ed edifici in tutto il mondo, e il Marmo di Candoglia (paese a pochi chilometri da Vogogna), utilizzato da oltre 600 anni per la costruzione e ristrutturazione del Duomo di Milano”.

Non distante da Vogogna si potrà filmare, vedere ed essere sull’ “Elemento Zero”.

“A breve distanza, a Crodo, in località Verampio, affiora quello che viene definito “Elemento Zero”, ovvero la struttura geologica più profonda della catena alpina – ha continuato Zanoletti – visibile e toccabile con mano solo qui, grazie proprio allo scontro delle placche tettoniche (che nelle Alpi occidentali ha avuto il maggior effetto di sollevamento) e alla successiva opera di erosione da parte di ghiacciai e fiumi, in epoche geologiche più recenti.

Già perché i ghiacciai, che ora appaiono estremamente sofferenti a causa dei rapidi cambiamenti climatici, sono stati grandi protagonisti nel modellamento delle vallate alpine e della zona dei laghi, spingendosi, durante le grandi glaciazioni, fino al limite della Pianura Padana”.

A Malesco il Museo Archeologico del Parco Nazionale della Valgrande. Sarà possibile ammirare i reperti risalenti all’epoca romana o all’Età del Bronzo. Scoperte importanti Necropoli”.

La pietra ollare utilizzata dall’Età del Bronzo per la realizzazione di oggetti

“Il suo utilizzo risale ad epoche preistoriche ed alcuni oggetti realizzati con questa pietra sono stati ritrovati in scavi archeologici che hanno portato alla luce siti ed oggetti risalenti all’Età del Bronzo ma soprattutto all’Epoca Romana, a testimonianza della continuità degli insediamenti nell’area: la pietra ollare. Il suo nome deriva da “olla”, ovvero pentola – ha proseguito Zanoletti – proprio perché presenta caratteristiche di durezza tali da renderla facilmente lavorabile al tornio per scavarla e realizzare contenitori per cucinare. Oltre ad essere tenera, ha un alto livello di refrattarietà, cioè conduce bene il calore e ne permette una perfetta distribuzione in tutto il manufatto, garantendo una cottura uniforme. Abbiamo parlato di geologia dal punto di vista strettamente scientifico, ma questa gran varietà di rocce ha anche notevolmente influenzato la cultura locale, con un ampio utilizzo della pietra nelle comunità locali, non solo per costruire edifici, ma con ampio utilizzo nella vita di tutti i giorni. E proprio una di queste rocce, la pietra ollare, è il soggetto a cui è dedicato il Museo Archeologico del Parco Nazionale Valgrande a Malesco, in Val Vigezzo. Al suo interno vedremo i reperti portati alla luce di recente”.

Ed infine i forni: ecco come si lavorava la calce

“Particolarmente diffuso era l’impiego di rocce calcaree (qui principalmente marmi) per la realizzazione di malte da intonaci, previa cottura e trattamento con acqua: nella vicina Val Loana sono ancora visibili i forni della calce – ha concluso Enrico Zanoletti – occasionalmente utilizzati per dimostrazioni pratiche del processo di produzione della calce.”

La stampa potrà vedere, filmare tanti siti davvero importanti ed in occasione del XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae.

Ben 24 ore di Formazione professionale, tre escursioni, una grande Convention Nazionale, in programma il 20 Ottobre nel comune di Villadossola con l’intervento del Sottosegretario all’Ambiente Vannia Gava.

Il 18 Ottobre visita al Museo del Parco Nazionale Valgrande a Malesco (VB), a seguire escursione geologica lungo i sentieri.

Domenica 21 Ottobre altre 2 escursioni, sempre aperte alla stampa. Entreremo nella Linea Cadorna, nelle fortificazioni volute dal Generale Luigi Cadorna durante la Prima Guerra Mondiale, a 100 anni dalla fine della Grande Guerra e conosceremo le storie di quelle Guide che hanno contribuito alla loro conservazione.