L’anziano, residente a Casabona , nel Crotonese , si era recato nel Cosentino in cerca di funghi ma non aveva fatto ritorno a casa. Sono stati i familiari, allarmati dalla sua assenza, a denunciarne la scomparsa. Le ricerche sono scattate immediatamente e poco dopo avevano portato al ritrovamento dell’auto dell’anziano. Coinvolti vigili del fuoco, carabinieri, Soccorso Alpino e Guardia di finanza.

E’ stato ritrovato questa mattina il corpo del pensionato 77enne, nei boschi di San Giovanni in Fiore , nella Sila cosentina : l’uomo sarebbe morto per un malore .

Calabria: trovato morto cercatore di funghi 77enne

