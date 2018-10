Cambiamenti climatici: informare, coinvolgere, agire. Un dialogo tra scienza e giornalismo

Informare, coinvolgere, agire per arginare i cambiamenti climatici: parole chiave per raccontare la ricerca sul clima, i suoi risultati e come tradurre la conoscenza scientifica in consapevolezza dell’opinione pubblica.

Sfide e nuove frontiere della comunicazione sul clima saranno al centro del dibattito “Cambia il clima, cambia il modo di raccontarlo” – in programma al Festival della Scienza di Genova domani 1° novembre – che avrà come protagonisti:

Elena Verdolini – EIEE, European Institute on Economics and the Environment

– EIEE, European Institute on Economics and the Environment Marco Fratoddi – FIMA, Federazione Italiana Media Ambientali) e Direttore editoriale dell’Istituto Scholé futuro – Weec network

– FIMA, Federazione Italiana Media Ambientali) e Direttore editoriale dell’Istituto Scholé futuro – Weec network Aurora D’Aprile – CMCC, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Comunicare le strategie per affrontare le cause e gli impatti del climate change è un compito arduo, sia per gli scienziati che per i giornalisti e i comunicatori.

La Fondazione CMCC – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici ha sviluppato la piattaforma partecipativa Best Climate Solutions con l’obiettivo di promuovere progetti e iniziative dal basso per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile e resiliente.

L’edizione 2018 della Call internazionale Best Climate Solutions, dedicata al tema della comunicazione dei cambiamenti climatici, premia idee e progetti innovativi per raccontare il clima che cambia e stimolare azioni concrete da parte del pubblico (studenti, consumatori, imprenditori, decisori politici, ecc.).

Durante l’incontro saranno presentati i progetti selezionati per l’edizione 2018, per dar vita a un confronto sulle difficoltà di raccontare la ricerca e sulle soluzioni per fronteggiare i cambiamenti climatici, discutendo le strategie e gli strumenti più promettenti per rendere efficace la comunicazione del clima e ridurre il divario tra la consapevolezza del problema e la spinta all’azione.