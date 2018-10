Ora Solare 2018: termina l’Ora Legale, è tempo di spostare le lancette

Arrivederci a marzo 2019 per l’ora legale, ritorna quella solare. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 le lancette andranno spostate un’ora indietro, dalle 03:00 alle 02:00.

Il cambio dell’ora ci consentirà di dormire un’ora in più, ma la sera il buio arriverà prima: il ritorno all’ora solare ci regala più luce di mattina ma il sole tramonterà prima.

In Italia l’ora legale è in vigore dal 1966 in linea con altri Paesi dell’Unione Europea. In precedenza era stata usata per la prima volta nel 1916. Dopo essere stata abolita e riconfermata diverse volte, è stata definitivamente adottata dal nostro Paese con una legge del 1965, in un periodo in cui il fabbisogno energetico aumentava di continuo.

Il primo a proporre di introdurre l’ora legale per risparmiare energia è stato Benjamin Franklin nel 1784 ma la prima diffusione su larga scala si è avuta solo nel 1916 in Inghilterra quando la Camera dei Comuni di Londra ha dato il via libera al British Summer Time.