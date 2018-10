Camerlenghi (AIGAE): “Siamo pronti a supportare Caschi Verdi ed attività di educazione ambientale”

“Ci siamo complimentati con il Ministro sulla linea che sta conducendo. In particolare su alcuni punti come la proposta dei Caschi Verdi e sui progetti di attività ambientale con il coinvolgimento delle scuole e dunque del Miur. Abbiamo dato la nostra assoluta disponibilità e interesse ad affiancare, a renderci utili per il Ministero, sia per le attività di educazione ambientale da attuare nelle aree protette, dal momento in cui AIGAE ha una rete capillare di guide in tutta Italia che già operano in tal senso e sia per esportare quella che è considerata un’eccellenza italiana quale è AIGAE: un’associazione di categoria professionale che negli anni ha saputo valorizzare, tutelare, difendere, promuovere il territorio in chiave turistico-ambientale. E questa eccellenza potrebbe essere esportata in altri Paesi proprio nell’ottica di rendere l’Italia come veicolo di buone pratiche”: lo ha comunicato Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Camerlenghi, accompagnato dal Direttore Tecnico Nino Martino, ha incontrato il Ministro dell’Ambiente, gen. Sergio Costa.

“Ringraziamo Fulvio Mamone, Tullio Berlenghi e Marili Giarratano del Ministero dell’Ambiente – ha affermato Nino Martino, Direttore Tecnico di AIGAE – per averci dato l’opportunità di incontrare il Ministro. In questo modo AIGAE ha avuto l’opportunità di descrivere, illustrare le proprie attività di tutela, valorizzazione, promozione, educazione ambientale, legate al territorio italiano”.