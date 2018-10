Ricerca: studio, ecco perché i cani Husky hanno gli occhi blu

I meravigliosi occhi blu, spesso definiti ‘di ghiaccio‘, dei cani razza Husky, sono dovuti a una duplicazione del cromosoma 18 canino. A dimostrarlo uno studio effettuato sul Dna di oltre 6.000 quattrozampe, pubblicato su ‘Plos Genetics’ a firma di Adam Boyko e Aaron Sams di Embark Veterinary. Embark è una start up di genetica animale con sede a Boston e partner di ricerca del Cornell University College of Veterinary Medicine. Secondo gli autori, questo rappresenta il primo studio di genomica mai condotto su un modello non umano e il più grande studio di associazione su tutto il genoma canino.

Sebbene in alcuni cani fossero già note due varianti genetiche alla base del colore blu degli occhi, questa informazione non era ancora disponibile per i Siberian Husky. Per colmare questa lacuna, Boyko, Sams e colleghi hanno utilizzato un gruppo eterogeneo di 6.070 cani sottoposti a test genetico e i cui proprietari hanno fornito dati sul fenotipo tramite sondaggi web e caricamenti di foto. Gli esperti hanno scoperto che una duplicazione della 98,6-kilobasi sul cromosoma 18 vicino al gene Alx4, che svolge un ruolo importante nello sviluppo degli occhi dei mammiferi, è fortemente associata al colore blu degli occhi, principalmente nei Siberian Husky ma anche negli Australian Shepherds dal manto non merle.