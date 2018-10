Caserta: inaugurato a Lusciano Centro per l’autismo

Nasce a Lusciano (Caserta) un importante centro per l’autismo, struttura che andrà a colmare un vuoto che risucchia le famiglie con figli affetti da disturbi dello spettro autistico. Alla presentazione del centro, alla quale ha preso parte anche Stefano Graziano (presidente della V Commissione Sanità), non sono mancati tutti quei cittadini che individuano in questo “ambulatorio della solidarietà” un punto di riferimento ormai imprescindibile.

«Il centro – spiega Sergio Canzanella, direttore generale dell’associazione House Hospital onlus – potrà accogliere fino a 23 bambini e sarà aperto dalle 9 alle 19. Cerchiamo così di dare risposte concrete ai genitori che troppo spesso si sentono abbandonati dalle istituzioni e che non sanno come fare a garantire ai propri figli un’assistenza di qualità».

Il centro per l’autismo di Lusciano dispone infatti di tutti gli ausili tecnologici necessari per poter favorire l’apprendimento di questi giovani, ma anche la loro crescita personale. A disposizione dei ragazzi ci sono psicologi, medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti e Oss. Mentre ai genitori è garantita assistenza legale da un pool di otto avvocati che, gratuitamente, saranno al servizio delle famiglie per far valere quei diritti spesso calpestati. «Non tutti lo sanno – prosegue Canzanella – ma le terapie per l’autismo (compresa l’Aba) sono state inserite nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dunque le Asl sono tenute a fornirle gratuitamente a quanti, a giusta ragione, ne fanno richiesta.

Sin qui il centro, ma il fulcro del progetto è l’Osservatorio regionale per i disturbi dello spettro autistico. L’idea è infatti quella di mettere in rete le esperienze e di creare un vero e proprio network attraverso il quale le famiglie possano essere sempre informate, non solo su quanto avviene in Campania, ma anche sulle eccellenze di altre regioni. Esiste proprio per questo il numero verde “pronto autismo” 800.367701. Grazie a questa linea tutti potranno chiedere informazioni ed essere indirizzati al centro per l’autismo di Lusciano. L’Osservatorio, che nasce grazie ad una costellazione di associazioni (tra le quali Percorsi per Crescere diretta da Salvatore Galeone), ha anche il sito web osservatorioregionaleautismo.it».

«Questo è un tema importante – dice Stefano Graziano – al quale dobbiamo dedicare sempre più spazio. Riuscire a fornire assistenza sul territorio significa avvicinare la sanità ai cittadini. Questo è un esempio positivo che sempre più dovrebbe essere replicato in regione. In generale, in sanità, uno degli obiettivi da raggiungere deve essere quello della deospedalizzazione, solo così si possono garantire migliori servizi e migliore assistenza, senza gravare su ospedali e pronto soccorso, che troppo spesso vengono presi d’assalto».