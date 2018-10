Cina, incidente in miniera: crollano massi, 2 morti

Incidente in una miniera di carbone in Cina, nello Shandong: un crollo di massi ha distrutto uno dei tunnel sotterranei e 2 persone sono morte e 20 sono rimaste intrappolate, secondo quanto riferisce l’agenzia Xinhua.

Parte del tunnel di drenaggio dell’acqua è stato distrutto e due persone sono rimaste uccise dal crollo dei massi: in quel momento oltre 300 persone stavano lavorando nella miniera (quasi tutti sono riusciti a tornare in superficie in sicurezza, mentre 20 persone sono rimaste intrappolate).

Circa 140 soccorritori sono stati inviati sul posto.